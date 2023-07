Cannabisgesetz: FDP warnt Lauterbach vor «Bürokratiemonster»

Fische, Insekten und Algen: Wen treffen wir im Badesee?

Gesundheit Beim Ausflug zum See sollte Ruhe, Entspannung und Spaß an erster Stelle stehen. Wäre da nicht dieses Ekelgefühl - wir sind im Wasser nicht allein. Mit wem wir uns die Seen teilen.