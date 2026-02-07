Anzeige
Camera Obscura zeigt neue Fotoausstellung
© Tamara Ramos/FUNKE Foto Services
Camera Obscura
Die Camera Obscura in der MüGa zeigt eine neue Ausstellung mit Fotografien von Menschen aus aller Welt. Die Bilder stammen aus Panama, Brasilien, den USA, Island und verschiedenen Ländern Europas und Asiens.



Veröffentlicht: Samstag, 07.02.2026 07:00

Die Ausstellung "Menschen. Wege. Welten." läuft vom 8. Februar bis zum 29. März im alten Broicher Wasserturm. Die Fotos zeigen Menschen in alltäglichen und besonderen Momenten - auf Straßen, in Städten und in der Natur. Die Eröffnung findet morgen (8.2.) um 11 Uhr statt. Der Eintritt zur Vernissage ist kostenlos. Danach kostet der Besuch sechs Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

