Camera Obscura zeigt neue Fotoausstellung

Die Ausstellung "Menschen. Wege. Welten." läuft vom 8. Februar bis zum 29. März im alten Broicher Wasserturm. Die Fotos zeigen Menschen in alltäglichen und besonderen Momenten - auf Straßen, in Städten und in der Natur. Die Eröffnung findet morgen (8.2.) um 11 Uhr statt. Der Eintritt zur Vernissage ist kostenlos. Danach kostet der Besuch sechs Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.