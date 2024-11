Céline Dion tritt in Riad auf - Show für Designer Elie Saab

Lange gab es Zweifel, ob Céline Dion trotz ihrer schweren Erkrankung wieder öffentlich auftreten kann. Jetzt schließt sie an ihr Pariser Comeback vom Juli an und singt bei einer Show in Saudi-Arabien.

© Evan Agostini/Invision/AP/dpa