BVB klettert auf Rang eins - Bochum siegt im Kellerduell

8. Spieltag

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat beim Comeback von Erling Haaland zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert.

Der BVB gewann am achten Spieltag zu Hause 3:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 und zog vorerst am FC Bayern und Bayer Leverkusen vorbei, die am Sonntag aufeinandertreffen. Der SC Freiburg verpasste es durch ein 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig, an den Dortmundern dranzubleiben. Aufsteiger VfL Bochum gewann das Kellerduell bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0), Hertha BSC siegte nach zuletzt zwei Niederlagen mit 2:1 (1:0) bei Eintracht Frankfurt. Der 1. FC Union Berlin bezwang den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0).

Der BVB startete in dieser Saison erstmals in einem Heimspiel vor rund 60.000 Zuschauern dominant und belohnte sich durch den Führungstreffer von Kapitän Marco Reus (3. Minute). Das zweite Tor steuerte Torjäger Haaland bei seinem Comeback nach drei Spielen Pause wegen einer Oberschenkelprellung per Handelfmeter bei (54.). Nach dem Anschlusstor durch Jonathan Burkardt (87.) musste der BVB nochmal zittern, ehe erneut Haaland in der Nachspielzeit dann alles klar machte (90.+4).

Der SpVgg Greuther Fürth gelang auch im Aufsteiger-Duell gegen den VfL Bochum nicht der erhoffte erste Heimsieg in der Bundesliga. Durch den späten Treffer für den Revierclub durch Anthony Losilla (80.) wuchs der Rückstand des Tabellenletzten auf den Rivalen, der zumindest vorerst auf Rang 15 kletterte, auf sechs Zähler.

Bei der Rückkehr von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic und Profi Kevin-Prince Boateng zu ihrem Ex-Club Eintracht Frankfurt holte die Hertha den dritten Saisonsieg. Neuzugang Marco Richter machte seinen ersten Treffer (7.), Joker Jurgen Ekkelenkamp erhöhte (62.). Das 1:2 durch Goncalo Paciencia (78./Foulelfmeter) kam für Frankfurt zu spät.

Bei der Premiere des SC Freiburg im neuen Stadion half den schwach in die Saison gestarteten Gästen ein Foulelfmeter: Emil Forsberg traf vom Punkt (32.). Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, Woo-yeong Jeong erzielte dann das erste SC-Tor in der neuen Arena (64.). Leipzig hängt damit als Tabellenachter weiter im Mittelfeld fest.



Wolfsburg war in Berlin lange die bessere Mannschaft, die Tore machten aber die Gastgeber. Taiwo Awoniyi brachte Union in Führung (49.), Sheraldo Becker erhöhte (83.). Der Hauptstadtclub kletterte mit dem Sieg auf Rang fünf und zog an den Niedersachsen vorbei.

© dpa-infocom, dpa:211016-99-620625/4

Freiburgs Nico Schlotterbeck (l) versucht Leipzigs Christopher Nkunku (r) vom Ball zu trennen. Foto: Tom Weller/dpa © Tom Weller (dpa) Freiburgs Nico Schlotterbeck (l) versucht Leipzigs Christopher Nkunku (r) vom Ball zu trennen. Foto: Tom Weller/dpa © Tom Weller (dpa)

Herthas Krzysztof Piatek (M) versucht sich gegen Frankfurts Evan Ndicka mit einem Fallrückzieher. Foto: Arne Dedert/dpa © Arne Dedert (dpa) Herthas Krzysztof Piatek (M) versucht sich gegen Frankfurts Evan Ndicka mit einem Fallrückzieher. Foto: Arne Dedert/dpa © Arne Dedert (dpa)

Stürmer Taiwo Awoniyi (l) brachte den 1. FC Union mit seinem Treffer gegen den VfL Wolfsburg auf die Siegerstraße. Foto: Matthias Koch/dpa © Matthias Koch (dpa) Stürmer Taiwo Awoniyi (l) brachte den 1. FC Union mit seinem Treffer gegen den VfL Wolfsburg auf die Siegerstraße. Foto: Matthias Koch/dpa © Matthias Koch (dpa)