BVB-Kandidat Schmidt schließt sofortigen Job aus

Berlin (dpa) - Der als Kandidat bei Borussia Dortmund gehandelte Roger Schmidt hat ein Engagement als Trainer in dieser Saison klar ausgeschlossen. «Man freut sich natürlich immer über Wertschätzung. Wenn jemand darüber nachdenkt, dir eine Mannschaft anzuvertrauen, ist das ja auch immer etwas sehr Positives», sagte der 57-Jährige im Podcast «Spielmacher – Fußball von allen Seiten» von 360Media.

«Aber für mich, im Moment, ist es eine ganz klare Entscheidung, dass ich jetzt nichts machen werde.» Nach seinem Aus bei Benfica Lissabon im vergangenen August werde er «diese Saison auf keinen Fall noch einen neuen Verein übernehmen.» Die Aussagen wurden am Montag getroffen, am Mittwoch hatte sich der BVB von Nuri Sahin getrennt. Schmidt fügte an: «Für mich ist eine Entscheidung eine grundsätzliche Entscheidung.»

Pause statt neuer Verein

Schmidt war zuletzt von mehreren Medien als potenzieller Nachfolger von Sahin bei Revierclub gehandelt worden. Er wolle die Zeit nun nutzen, um eine Pause zu machen, sagte er. Die Gerüchte um seine Person stören ihn nicht.

«Es müssen ja jeden Tag Nachrichten transportiert werden und gewisse Dinge vielleicht antizipiert oder vermutet werden», sagte der Ex-Coach von Bayer Leverkusen. «Wenn ich gerade frei bin und keinen Job habe und irgendeine Mannschaft vielleicht Probleme hat, dann geht immer das Karussell an - und dann wird geguckt, welche Trainer sind verfügbar».