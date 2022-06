BVB-Aufgalopp ohne Neuzugänge - Terzic freundlich empfangen

Dortmund (dpa) - Voller Tatendrang und guter Laune startete der von den Fans freundlich empfangene 39-Jährige auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel mit seinem Team in die Vorbereitungseinheit auf dem Platz. Angeführt von Abwehrchef Mats Hummels betraten die 19 Fußballprofis um 15.56 Uhr nach einer kurzen Sitzung vor dem ersten offiziellen Training den Platz.

Beim Aufgalopp zur neuen Saison musste der Nachfolger von Marco Rose vor rund 1300 Fans noch auf einige prominente Akteure verzichten. Die Top-Zugänge Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München), Karim Adeyemi (RB Salzburg), Salih Özcan (1. FC Köln) und Sebastien Haller (Ajax Amsterdam) fehlten noch und werden wie auch die weiteren Nationalspieler erst am 8. Juli ins Training einsteigen. Als einziger Neuzugang war Torhüter Alexander Meyer von Jahn Regensburg dabei. Die angeschlagenen Marco Reus, Mo Dahoud, Emre Can und Felix Passlack standen ebenfalls nicht zur Verfügung.

An den beiden Tagen zuvor absolvierten die Profis die Leistungsdiagnostik an der TU Dortmund und am Trainingsgelände. «Ich finde es sehr spannend, was man alles testen kann, an welchen Details man noch arbeiten kann», sagte Hummels.

Das erste Testspiel absolvieren die Dortmunder am 5. Juli gegen den Westfalenligisten Lüner SV. Vor dem Trainingslager vom 15. bis 23. Juli in Bad Ragaz treten die Dortmunder noch in zwei Vorbereitungsspielen bei Dynamo Dresden (9. Juli) und beim SC Verl (14. Juli) an. Das erste Pflichtspiel für den BVB steht am 29. Juli mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den TSV 1860 München an.