Busumleitung und neuer Kreisverkehr ab Montag
Ab heute (13.4.) gibt es gleich zwei Baustellen, die den Verkehr in Mülheim beeinflussen. Die Buslinien 130 und NE12 werden umgeleitet und im Kreuzungsbereich Schneisberg/Lindenhof entsteht ein neuer Kreisverkehr.
Veröffentlicht: Montag, 13.04.2026 03:23
Die Busumleitungen dauern voraussichtlich zwei Wochen. Die Haltestellen Sandstraße und Seilerstraße werden aufgehoben und durch Ersatzhaltestellen ersetzt.
Der neue Kreisverkehr an der Schneisberg/Lindenhof-Kreuzung in Saarn wird innerhalb von vier Wochen gebaut. Zusätzlich entsteht dort ein Fahrbahnteiler und eine Tempo-30-Zone. Der Lindenhof ist in Richtung Großenbaumer Straße für Autos gesperrt - Autofahrer müssen über Großenbaumer Straße und Waldbleeke umfahren. Der Busverkehr ist von dieser Sperrung nicht betroffen, heißt es von der Stadt.