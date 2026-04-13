Busumleitung und neuer Kreisverkehr ab Montag

Die Busumleitungen dauern voraussichtlich zwei Wochen. Die Haltestellen Sandstraße und Seilerstraße werden aufgehoben und durch Ersatzhaltestellen ersetzt.





Der neue Kreisverkehr an der Schneisberg/Lindenhof-Kreuzung in Saarn wird innerhalb von vier Wochen gebaut. Zusätzlich entsteht dort ein Fahrbahnteiler und eine Tempo-30-Zone. Der Lindenhof ist in Richtung Großenbaumer Straße für Autos gesperrt - Autofahrer müssen über Großenbaumer Straße und Waldbleeke umfahren. Der Busverkehr ist von dieser Sperrung nicht betroffen, heißt es von der Stadt.