Busse und Bahnen bleiben im Depot

Auch die Einsatzwagen der Ruhrbahn fahren den ganzen Donnerstag (18.3.) nicht. Nicht vom Streik betroffen sind die Fahrten zur Beförderung von Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern. Da es auch in den Verkehrsunternehmen nebenan ebenfalls zu Einschränkungen kommt, sind auch die Linien zwischen den Städten betroffen. Grund für den Warnstreik ist der aktuelle Tarifkonflikt mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband NRW. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für das Ruhrbahn-Personal mehr Entlastung im Arbeitsalltag – beispielweise durch längere Ruhezeiten. In der kommenden Woche sollen die Tarifverhandlungen weitergehen.