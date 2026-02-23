Busbrand auf der A52 bei Essen

Die Feuerwehr löschte den Brand mithilfe von Atemschutztrupps und Löschschaum. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurde der Tank des Busses beschädigt, sodass rund 250 Liter Diesel auf die Fahrbahn ausliefen. Diese wurden von der Autobahnmeisterei aufgenommen und entsorgt. Für die Dauer des Einsatzes musste die A52 aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise voll gesperrt werden. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht worden war, konnte die A52 in Fahrtrichtung Bochum wieder freigegeben werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.