Bus-Explosionen nahe Tel Aviv - Polizei: keine Verletzten

Tel Aviv (dpa) - In Israel sind Polizeiangaben zufolge mehrere Busse in einem südlichen Vorort von Tel Aviv explodiert. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte, wie Israels Polizei mitteilte. Laut der israelischen Zeitung "Haaretz" explodierten zwei Busse, die zu diesem Zeitpunkt leer waren. Israels Polizei sprach von einem «mutmaßlichen Terroranschlag» in der Stadt Bat Jam. Zahlreiche Sicherheitskräfte suchten derzeit nach Verdächtigen sowie nach verdächtigen Objekten.