Bundesweite Auszeichnung: Ruhrbahn gewinnt Preis

Die Kampagne „Wir stehen auf!" startete im Sommer 2024 – als Reaktion auf zunehmende Beleidigungen und körperliche Übergriffe auf das Fahrpersonal. Neben Plakaten und digitalen Anzeigen in Fahrzeugen setzt die Ruhrbahn auch auf konkrete Schutzmaßnahmen: So wurden die Fahrerkabinentüren mit einer zusätzlichen Verriegelung ausgestattet, die dem Fahrpersonal im Ernstfall mehr Sicherheit bietet. Dazu kommen Deeskalationstrainings für die Beschäftigten. Die Auszeichnung vergibt die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft VBG alle zwei Jahre in einem bundesweiten Wettbewerb – bewertet werden Wirksamkeit, Innovationsgrad und Übertragbarkeit auf andere Unternehmen. Die Ruhrbahn konnte die Jury mit der Kombination aus öffentlichkeitswirksamer Kommunikation und handfesten Schutzmaßnahmen überzeugen, so die VBG.