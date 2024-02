Bundestrainerin nach Olympia-Quali: «Historische Nacht»

Belém (dpa) - Nach der erstmaligen Olympia-Qualifikation hat Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihre Basketballerinnen in den höchsten Tönen gelobt.

«Der Wille und die Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, habe ich so noch nie erlebt. Es ist eine historische Nacht, die sich diese Mannschaft verdient hat», sagte Thomaidis nach dem 73:71 (39:35) gegen Gastgeber Brasilien beim Qualifikationsturnier in Belém. «Wir haben uns in den letzten acht Monaten stetig entwickelt und an uns gearbeitet. Olympia wird für uns alle eine wichtige Erfahrung.»

Schon die Teilnahme am Qualifikationsturnier war für die deutschen Basketballerinnen ein großer Erfolg gewesen. «Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus», hatte Thomaidis zu Turnierbeginn gesagt. Durch Siege gegen Serbien und Brasilien machte das deutsche Team um WNBA-Star Satou Sabally dann die kleine Sensation perfekt.

Damit sind erstmals sowohl die Männer als auch die Frauen des Deutschen Basketball Bundes bei Olympia dabei. Dennis Schröder und Co. hatten sich das Ticket für Paris bereits im vergangenen Sommer durch den Gewinn des WM-Titels gesichert. Die Vorrundenspiele werden ab dem 27. Juli in Lille ausgetragen, die Endrunde findet dann in Paris statt.