Bundestag kommt nach Mülheim: Infomobil am Forum

Der rollende Ausstellungsbus tourt jedes Jahr durch rund 60 Städte in ganz Deutschland, um die Arbeit des Parlaments erlebbar zu machen. Wer möchte, kann sich vor Ort von Fachleuten über den Bundestag informieren, Fragen stellen oder an Diskussionsrunden teilnehmen. Als Highlight gibt es ein Foto am Rednerpult des Plenarsaals – und einen virtuellen Rundgang durchs Berliner Parlamentsgebäude.





Heute ist das Infomobil von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Freitag (22.05.) von 9 bis 18 Uhr und Samstag (23.05.) von 9 bis 14 Uhr.





Der Eintritt ist frei, das Fahrzeug ist barrierefrei zugänglich. Mehr Infos und alle weiteren Stationen der Tour gibt es unter bundestag.de/unterwegs.