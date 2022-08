Bund will Systemschwächen aufdecken und Lösungen finden

Die Debatte um eine effizientere und am Athleten orientierte Sportförderung ist voll im Gange. Der Bund will wissen, was schief läuft und Lösungen dafür, wie die Gelder besser angelegt sind.

© Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild