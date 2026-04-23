BUND lädt Kinder zu Natur-Entdeckertagen ein

Den Auftakt macht ein Nachtfalter-Abend am 25. April kurz vor Sonnenuntergang in der Kleingartenanlage am Scharpenberg. Am 9. Mai geht es durch das Rumbachtal - mit Blick auf Insekten, Wasserlebewesen und Vögel. Am 27. Juni steht der Auberg in Saarn auf dem Programm. Jüngere Kinder dürfen von Eltern begleitet werden. Die Anmeldung muss immer bis Donnerstag 22 Uhr vor dem jeweiligen Termin per Mail erfolgen, heißt es vom BUND.