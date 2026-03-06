© FUNKE Foto Services - Oliver Müller
Bund fördert Sanierung mit Geld
Die denkmalgeschützte Schule am Hexbachtal an der Gathestraße kann jetzt saniert werden. Die Stadt Mülheim bekommt über 200.000 Euro für die Sanierung der Fassaden. Das Geld stammt aus einem Denkmalschutz-Programm des Bundes. Das hat der Mülheimer Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler mitgeteilt.
Bereits 2021 waren erhebliche Schäden am Mauerwerk der Hauptschule festgestellt worden. Seitdem lässt die nötige Sanierung auf sich warten. Grund war über lange Zeit, dass die Stadt keinen Architekten gefunden hatte, der das Projekt betreuen wollte.
