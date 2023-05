Bürgergruppe: Rahmede-Sprengung «Meilenstein»

Lüdenscheid (dpa) - Die geplante Sprengung der Rahmede-Autobahnbrücke am Sonntagmittag im Sauerland ist aus Sicht der Bürgerinitiative A45 Lüdenscheid ein «wichtiger Meilenstein». Für die Menschen, die von der seit Dezember 2021 bestehenden Brücken-Vollsperrung schwer betroffen seien, bedeute der Sprengabbruch «ein erstes sichtbares Zeichen des Fortschritts nach 17 Monaten Stillstand», sagte der Sprecher der Initiative, Heiko Schürfeld, der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der bundesweit beachteten Aktion. «Für uns ist der heutige Tag allerdings kein Tag zum Feiern, denn die Probleme in der Region sind mit der gesprengten Brücke nicht gelöst.»

Der Sprecher betonte: «Die Belastungen der Bürger, der Unternehmen und besonders die gesundheitlichen Belastungen der direkten Anwohner gehen unvermindert weiter.» Es brauche daher endlich ein Durchfahrtsverbot für schwere Lastwagen, die Tag für Tag zu Tausenden auf den Umleitungsstrecken durch Lüdenscheid donnerten. «Weiterhin fordern wir die Politik auf, endlich gemeinsam zu handeln, gesetzliche Grundlagen für weitere schnelle Brückenprojekte zu schaffen und den Bau der neuen Brücke effektiv und zügig voranzutreiben.»

Das bis zu 70 Meter hohe und 17.000 Tonnen schwere Bauwerk soll am Mittag in ein gigantisches Fallbett stürzen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) wollen die Aktion vor Ort verfolgen. Seit 2. Dezember 2021 ist die Brücke wegen Einsturzgefahr voll gesperrt, die wichtige Nord-Süd-Achse zwischen Frankfurt und Dortmund unterbrochen. Die Menschen in Lüdenscheid und der gesamten Region leiden unter Stau-Chaos, Lärm- und Abgasbelastung, stockendem Lieferverkehr, Fachkräfte-Abwanderung und Umsatzeinbußen.