"Bücherträume" mit Wirtschaftspreis ausgezeichnet
Veröffentlicht: Montag, 10.11.2025 06:02
Die Buchhandlung "Bücherträume" aus Broich ist Gewinnerin des Mülheimer Wirtschaftspreises. Der Familienbetrieb ist für sein besonderes unternehmerisches Engagement ausgezeichnet worden. Mit rund 180 Veranstaltungen im Jahr, vielfältigen Kooperationen und sozialem Einsatz sei "Bücherträume" weit mehr als ei Buchladen, heißt es in der Begründung.
Neben Lesungen, Buchclubs und Workshops bietet die Buchhandlung Veranstaltungen zu gesellschaftlich relevanten Themen – etwa zu Trauer, psychischer Gesundheit oder Diversität. Mit Formaten wie dem „Queeren Buchclub“, dem Seniorentreff gegen Einsamkeit oder dem Kinderprojekt „Lesezwerge“. Der Mülheimer Wirtschaftspreis ist mit 5000 Euro dotiert. Der Preis wurde am Freitag feierlich im Luftschiffhangar der WDL-Gruppe überreicht.