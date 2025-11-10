"Bücherträume" mit Wirtschaftspreis ausgezeichnet

Neben Lesungen, Buchclubs und Workshops bietet die Buchhandlung Veranstaltungen zu gesellschaftlich relevanten Themen – etwa zu Trauer, psychischer Gesundheit oder Diversität. Mit Formaten wie dem „Queeren Buchclub“, dem Seniorentreff gegen Einsamkeit oder dem Kinderprojekt „Lesezwerge“. Der Mülheimer Wirtschaftspreis ist mit 5000 Euro dotiert. Der Preis wurde am Freitag feierlich im Luftschiffhangar der WDL-Gruppe überreicht.