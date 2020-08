Buchmann steigt bei Dauphiné-Rundfahrt aus

Kämna gewinnt Etappe

Der 23-Jährige vom Buchmann-Team Bora-hansgrohe gewann die vierte Etappe mit dem komfortablen Vorsprung von 41 Sekunden vor dem Spanier David de la Cruz und Julian Alaphilippe (Frankreich/0:56 Sekunden zurück).

«Ich bin super stolz. Das ist eine wirklich große Sache für mich», sagte Kämna, der seinen ersten Profisieg feierte, bei Eurosport. Wegen des Sturzes von Buchmann sei der Tag aber «bittersüß. Ich hoffe das Beste, dass es ihm schnell wieder bessergeht.» Enrico Poitschke, der sportlicher Leiter der Mannschaft, äußerte: «Schwieriger Tag und gemischte Gefühle für uns. Großartig was Lennard gezeigt hat, ein beeindruckender Sieg.» Die Stürze von Buchmann und auch von dessen Teamkollegen Gregor Mühlberger seien aber «bitter».

Der 27 Jahre alte Buchmann war nach Angaben der Organisatoren auf einer Abfahrt vom Col de Plan Bois nach 29 Kilometern gestürzt. Buchmann wurde ins Krankenhaus gebracht, er hatte tiefe Abschürfungen, wie sein Team via Twitter mitteilte. Er hatte zuvor auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung gelegen. Auch sein Teamkollege Mühlberger aus Österreich und der Niederländer Steven Kruijswijk gaben die Rundfahrt auf der vorletzten Etappe auf.

«In der Abfahrt, nachdem die Gruppe weg war, waren wir im Feld eigentlich gut positioniert, aber der Asphalt war rutschig und es gab einen Sturz», sagte Poitschke. «Einige Fahrer gingen vor Emu und Gregor zu Boden, die konnten nicht mehr ausweichen. Beide mussten ins Krankenhaus und wir hoffen das Beste.»

Tour-de-France-Sieger Egan Bernal war bereits nicht mehr an den Start im französischen Ugine gegangen. Das Ineos-Team bestätigte den Ausstieg des 23 Jahre alten Radstars aus Kolumbien. «Er hat Rückenprobleme, deshalb ist es das Beste für ihn, es locker angehen zu lassen. Ich denke nicht, dass es ein großes Problem ist», sagte Teamkollege Geraint Thomas. Bernal hatte am Vortag bei der Bergankunft in Saint-Martin-de-Belleville neun Sekunden auf den Gesamtführenden Primoz Roglic aus Slowenien verloren.

