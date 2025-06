BTS-Sänger RM und V beenden Militärdienst

Seoul (dpa) - Die Sänger RM und V der südkoreanischen Erfolgsband BTS haben ihren anderthalbjährigen Militärdienst beendet. Die beiden Musiker begrüßten am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer Militärbasis im südkoreanischen Chuncheon die anwesenden Journalisten und mehrere hundert Fans, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

«Es gab viele schwierige und harte Zeiten, aber durch das Militärleben wurde mir klar, dass wir unsere Karrieren aktiv verfolgen konnten, weil Menschen an der Front und im Hinterland unser Land beschützten», wird der 30-jährige Rapper RM von Yonhap zitiert.

Mit der Entlassung von RM und V haben nun bereits vier der insgesamt sieben BTS-Mitglieder ihren verpflichtenden Militärdienst absolviert. Die Sänger Jimin und Jungkook sollen am morgigen Mittwoch vom Wehrdienst entlassen werden. Suga, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Zivildienst als Sozialarbeiter absolviert, soll am 21. Juni entlassen werden. Jin und J-Hope haben den Militärdienst bereits hinter sich.

Fans hoffen auf Comeback

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer 18 bis 21 Monate einen Militärdienst von 18 Monaten leisten. Die Wehrpflicht hatte die extrem erfolgreiche Musikgruppe zu einer längeren Pause gezwungen. Zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte über eine Auflösung, die von den Südkoreanern jedoch stets dementiert wurden.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche sie im Juni 2013.