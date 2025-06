BTS-Sänger Jimin und Jung Kook beenden Militärdienst

Seoul (dpa) - Die Musiker Jimin und Jung Kook der südkoreanischen Erfolgsband BTS haben ihren anderthalbjährigen Militärdienst beendet. Damit haben mittlerweile sechs Mitglieder der insgesamt siebenköpfigen K-Pop-Gruppe ihre Wehrpflicht absolviert. Rapper Suga, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Zivildienst als Sozialarbeiter absolviert, soll am 21. Juni entlassen werden.

Am Mittwoch wurde der 29-jährige Jimin und der 27-jährige Jung Kook von Journalisten und Fans nahe der Militärbasis im südkoreanischen Yeoncheon willkommen geheißen. «Vielen Dank, dass ihr auf uns gewartet habt», sagte Jimin zu seinen Anhängern. Viele von ihnen waren extra für die Begrüßung der Südkoreaner aus aller Welt angereist.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer 18 bis 21 Monate einen Militärdienst von 18 Monaten leisten. Die Wehrpflicht hatte die extrem erfolgreiche Musikgruppe seit Sommer 2022 zu einer längeren Pause gezwungen. Zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte über eine Auflösung, die von den Südkoreanern jedoch stets dementiert wurden. Nun dürfte ein Comeback der Musikgruppe schon bald bevorstehen.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche sie im Juni 2013.