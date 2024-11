BTS-Mitglied V veröffentlicht neue Single

Seoul (dpa) - Der Sänger V (bürgerlich: Kim Tae Hyung) der südkoreanischen Boyband BTS hat am Freitag eine neue Single veröffentlicht. Mit dem Song «Winter Ahead», der gemeinsam mit dem Sänger Park Hyo Shin entstanden ist, stimmt der Bariton experimentelle und ruhige Töne an. Das dazugehörige Video zur Single wurde bereits zwei Stunden nach Veröffentlichung über eine Million Mal auf Youtube angeschaut.

BTS zählt zu den erfolgreichsten Popgruppen der Welt. Die sieben Südkoreaner, die 2013 ihr Debütalbum herausgebracht hatten, konnten in den letzten Jahren etliche Rekorde brechen. So erreichten sie in den USA fünf Nummer-Eins-Singles innerhalb von nur zehn Monaten.

Im Jahr 2022 haben die Mitglieder von BTS eine vorübergehende Bandpause eingelegt, nachdem die Südkoreaner ihren verpflichtenden Wehrdienst ableisten müssen. Auch Sänger V, mit 28 Jahren das zweitjüngste Mitglied von BTS, leistet seit Dezember 2023 seinen Dienst in der südkoreanischen Armee ab. Ein Comeback der Band wird nicht vor Sommer 2025 erwartet.