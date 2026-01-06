Brutaler Angriff: Essener schwer verletzt

Die Täter griffen den Essener in der Nacht zum 20. Dezember gegen 2:30 Uhr an, berichtet die Polizei. Zunächst gab es nur eine verbale Auseinandersetzung vor einem Kiosk an der Wegener Straße. Dann schlug einer der Angreifer den Mann von hinten nieder und mehrere Täter traten auf ihn ein. Als ein Freund eingriff, flüchteten die Schläger in Richtung Martinstraße. Erst später stellten Ärzte fest: Die Verletzungen sind viel schlimmer als gedacht. Der 23-Jährige muss möglicherweise sein Leben lang mit den Folgen leben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schwerer Körperverletzung und sucht Zeugen, die etwas gesehen haben.