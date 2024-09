Bronze im Tischtennis: Wolf holt zweite Medaille

Paris (dpa) - Juliane Wolf hat das Tischtennis-Endspiel bei den Paralympics verpasst, durch den Einzug ins Halbfinale sich aber zuvor Bronze gesichert. Die 36-Jährige unterlag in der Runde der besten Vier der Norwegerin Aida Husic Dahlen in der Pariser Messehalle glatt mit 0:3 Sätzen. «Ich bin schon enttäuscht. Ich habe mir mehr vorgenommen, als ich am Ende gezeigt habe», sagte sie enttäuscht.

Wolf hatte zu Beginn der Paralympics mit Stephanie Grebe Silber im Doppel gewonnen. «Hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich zwei Medaillen gewinne, wäre ich total glücklich gewesen», sagte Wolf.

Fahnenträgerin Edina Müller hat sich im Kajak über 200 Meter nicht direkt für das Finale qualifizieren können. Die 39-Jährige kam in ihrem Vorlauf auf der Strecke in Vaires-sur-Marne auf Platz zwei. Nur die beiden Vorlaufsieger stehen direkt im Finale am Sonntag (11.25 Uhr). Die querschnittgelähmte Müller muss zuvor im Halbfinale (10.00 Uhr) antreten.