Broicher Waldweg fünf Wochen gesperrt

Die Arbeiten finden im Einmündungsbereich zur Fuchsgrube statt. Autofahrer aus Richtung Uhlenhorstweg können weiter links in die Fuchsgrube abbiegen. Fußgänger kommen seitlich über den Gehweg vorbei. Umleitungen führen über Nebenstraßen. Auch die Ruhrbahn ändert ihre Linienführung - Fahrgäste sollen auf Aushänge an den Haltestellen achten, heißt es von medl. Anwohner können zeitweise schwerer zu ihren Grundstücken gelangen.