Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Broicher Waldweg fünf Wochen gesperrt
© Martin Möller / Funke Foto Services
medl
Teilen:

Broicher Waldweg fünf Wochen gesperrt

Ab heute (5.1.) nimmt die medl die Kanalbauarbeiten am Broicher Waldweg wieder auf. Die Straße wird fünf Wochen komplett gesperrt.



Veröffentlicht: Montag, 05.01.2026 04:23

Anzeige

Die Arbeiten finden im Einmündungsbereich zur Fuchsgrube statt. Autofahrer aus Richtung Uhlenhorstweg können weiter links in die Fuchsgrube abbiegen. Fußgänger kommen seitlich über den Gehweg vorbei. Umleitungen führen über Nebenstraßen. Auch die Ruhrbahn ändert ihre Linienführung - Fahrgäste sollen auf Aushänge an den Haltestellen achten, heißt es von medl. Anwohner können zeitweise schwerer zu ihren Grundstücken gelangen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige