Broicher Schlossweihnacht am 4. Adventswochenende

Die Veranstaltung bietet Aufführungen der Weihnachtsgeschichte in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache. An den Ständen des Mittelaltermarktes finden sich zahlreiche Handwerksprodukte, während Gaukeleien und Musikdarbietungen für Unterhaltung sorgen. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Kinder unter einem Meter haben kostenlosen Zugang. Die Veranstaltung wird von CS History & Event GmbH in Kooperation mit der MST organisiert.