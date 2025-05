«Britpop»: Robbie Williams meldet sich mit Album zurück

London (dpa) - Der britische Superstar Robbie Williams bringt ein neues Album heraus. Die Platte mit dem Titel «Britpop» soll im Herbst erscheinen, wie in einer Mitteilung auf Instagram zu lesen ist. Als erste Single ist jetzt schon der Song «Rocket» draußen, mit dem Williams zudem ein Coup gelang: Heavy-Metal-Legende Tony Iommi von Black Sabbath ist dabei mit einem Gitarrensolo zu hören.

Mit dem Albumtitel weckt der 51-jährige Brite Erinnerungen an die 90er Jahre, als nicht nur er, sondern auch viele Britpop-Bands wie Oasis zu Symbolen einer Cool-Britannia-Welle wurden. «Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 nach meiner Trennung von Take That im Sinn hatte», sagte Williams einer Mitteilung zufolge.

Während sich die meisten Fans noch ein wenig gedulden müssen, bekommen Besucher seiner Tournee womöglich schon bald weitere Kostproben des neuen Albums zu hören. Er könne es kaum erwarten, einen oder zwei der neuen Songs auf seiner Tournee zu spielen, sagte Williams. In Deutschland tritt der Brite bei sieben Konzerten zwischen Juni und August auf, darunter auf der Waldbühne in Berlin und dem Olympiastadion in München. Die Auftritte sind alle ausverkauft.