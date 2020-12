Brexit-Gespräche mit Großbritannien werden fortgesetzt

Erfolg auf Messers Schneide

London/Brüssel (dpa) - Die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien werden trotz großer Differenzen fortgesetzt. Das teilten beide Seiten am Samstagabend nach einem Gespräch zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson mit.

Die Chefunterhändler Michel Barnier und David Frost hatten ihre Gespräche am Freitagabend nach einer intensiven Verhandlungswoche unterbrochen und erklärt, die Bedingungen für eine Einigung seien nicht erfüllt. Bei einem für den späten Samstagnachmittag (17.30 Uhr) geplanten Telefonat von der Leyens mit Johnson sollte analysiert werden, wie man die Gespräche wieder in Gang bekommen könnte.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase, in der weitgehend die gleichen Regeln gelten wie zuvor. Sollte eine Einigung auf einen Handelspakt nicht mehr rechtzeitig gelingen, drohen vom Jahreswechsel an Zölle und hohe Handelshürden zwischen Großbritannien und der EU.

