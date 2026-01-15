Brennende Autos: Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen dazu laufen laut Polizeisprecherin auf Nachfrage noch. Auch wird weiter geprüft, ob die Brände in Zusammenhang stehen. Einzig beim Pkw-Brand in Heißen vor einer Woche sei klar, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hatte. Am 7. Januar war in der Straße Nebenbank ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Ein daneben geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt.





Außerdem brannte am 5. Januar ein Auto auf einem Parkplatz in der Innenstadt.





Nach dem Feuerwehreinsatz am 2. Januar auf einem Supermarkt-Parkplatz in Saarn geht die Polizei definitiv von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Gleiches gilt für mehrere Pkw-Brände Mitte Dezember.





﻿Im November brannte außerdem ein Porsche auf der Heimaterde und im Oktober ein BMW in Heißen. Hinweise bitte an: 0201/829-0.