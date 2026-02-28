Bremen siegt im Keller-Duell - Auch Gladbach beendet Krise

Berlin (dpa) - Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach schöpfen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nach dringend benötigten Befreiungsschlägen neue Hoffnung. Bremen gewann im Keller-Duell mit Schlusslicht 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0) und beendete eine 13 Pflichtspiele dauernde Sieglos-Serie. Bremen kletterte zumindest vorübergehend auf Relegationsrang 16, auf den die stark abstiegsgefährdeten Heidenheimer nun schon acht Punkte Rückstand haben.

Auch Borussia Mönchengladbach konnte durch das 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin dank eines Elfmetertors in der Nachspielzeit seine Ergebniskrise beenden und den ganz großen Druck von Trainer Eugen Polanski nehmen. Der FC St. Pauli holte durch das überraschende 1:0 (1:0) bei Champions-League-Aspirant TSG Hoffenheim ebenfalls drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Champions-League-Achtelfinalist Bayer Leverkusen holte gegen den FSV Mainz 05 zu Hause nur ein 1:1 (0:0) und muss um die erneute Qualifikation zur Königsklasse bangen. Das Topspiel des 24. Spieltags findet am Abend (18.30 Uhr/Sky) statt, wenn Rekordmeister Bayern München im Klassiker bei Borussia Dortmund eine Vorentscheidung im Titelkampf herbeiführen kann.

Bremens Milosevic: Pech, Unvermögen - und dann Klasse

In Bremen jubelten die Werder-Fans nach knapp einer halben Stunde über die vermeintliche Führung durch Olivier Demand. Doch der Treffer wurde nach Videobeweis einkassiert, da Jovan Milosevic aus dem Abseits heraus den Heidenheimer Torwart Frank Feller klar behindert hatte. Dann vergab Milosevic eine Riesenchance kläglich (36.), und wenig später traf der starke Bremer Romano Schmid nur den Pfosten (45.+1). Nach dem Seitenwechsel machte es Milosevic (57.) mit dem Tor zum 1:0 besser. Ein Eigentor von Hennes Behrens (90.+7) stellte den Endstand her.

Den Gladbachern war die Verunsicherung nach den vielen Rückschlägen zuletzt deutlich anzumerken. Da auch die Gäste von Union Berlin offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelten, gab es auf beiden Seiten kaum Torraumszenen. Doch Gladbach hatte Glück, dass Kevin Diks (90.+4) kurz vor dem Abpfiff einen Foulelfmeter nach Videobeweis verwandelte.

Sorgen um verletzten Leverkusener Arthur

Hoffenheim geriet daheim in Sinsheim durch einen Gegentreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Rückstand. Umjubelter Torschütze bei Pauli war Mathias Pereira Lage.

Leverkusen tat sich gegen gewohnt kampfstarke Mainzer sehr schwer - und musste auch einen personellen Rückschlag wegstecken. Der Brasilianer Arthur verletzte sich am Ende der ersten Hälfte offenbar am Knie und wurde mit einer Trage vom Platz gebracht. Der Mainzer Sheraldo Becker (67.) traf in der zweiten Halbzeit zur Gäste-Führung, die Jarell Quansah (88.) aber kurz vor dem Ende egalisierte.