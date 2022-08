Brauerei in Donezk getroffen - giftiges Ammoniak ausgetreten

Das Gas soll sich in einem Umkreis von zwei Kilometern verteilt haben. Anwohner in der Separatistenhochburg in der Ostukraine wurden aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten.

© David Goldman/AP/dpa