Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Brand an Ruhrorter Straße: Einsatz beendet
© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services
Teilen:

Brand an Ruhrorter Straße: Einsatz beendet

Der Großbrand auf dem Gewerbebetrieb an der Ruhrorter Straße ist gelöscht. Heute Nachmittag (29.04.) hat die Feuerwehr die Einsatzstelle nach rund 24 Stunden übergeben.



Veröffentlicht: Mittwoch, 29.04.2026 13:18

Anzeige

In der Spitze kämpften mehr als 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Allein die Wassermengen waren enorm: Zeitweise wurden 15.000 Liter pro Minute verpumpt, gespeist aus der Ruhr und aus Hydranten in der Umgebung. Eine Drohne half dabei, versteckte Glutnester in den Altpapierballen aufzuspüren, so die Feuerwehr. Zwei Personen wurden verletzt: ein Mitarbeiter des Betriebs und ein Feuerwehrmann – beide kamen ins Krankenhaus. Das DRK Mülheim kümmerte sich währenddessen um die Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort.

Anzeige

So haben wir gestern Nachmittag berichtet:

Anzeige
Lina HeitmannInterview Feuerwehr
download
Anzeige
Anzeige
Anzeige