Bottrop: Erstes Wildnisgebiet im Ruhrgebiet

In dieses Gebiet greift der Mensch nicht mehr ein und der Wald darf sich selbst überlassen natürlich wachsen. Ziel ist es, die Artenvielfalt zu stärken und zu zeigen, wie Natur in ihren eigenen Kreisläufen funktioniert. Das Gebiet ist durch die Veröffentlichung im Ministerialblatt dauerhaft rechtlich gesichert. Davon profitieren viele seltene Arten etwa bestimmte Pilze, Insekten, Vögel und Fledermäuse. Zugleich leisten solche Wälder Wichtiges für uns: Sie reinigen Boden, Wasser und Luft und helfen bei Erosions- und Hochwasserschutz. Die Grundlage bildet die Regionale Biodiversitätsstrategie, die der RVR 2022 beschlossen hat. Schon damals wurden vom RVR fast 1.000 Hektar aus der Forstwirtschaft genommen – das neue Gebiet ist der nächste Schritt.