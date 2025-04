Botschafter: Ukrainische Einsätze mit USA in Hessen geplant

London (dpa) - Die ukrainischen Streitkräfte haben ihre Militäreinsätze zur Abwehr des russischen Angriffskriegs nach Angaben des früheren Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj zusammen mit den USA im hessischen Wiesbaden geplant. «In diesem Stab wurden Operationen geplant, Kriegssimulationen durchgeführt, der Bedarf der ukrainischen Streitkräfte ermittelt und an Washington und die europäischen Hauptstädte weitergeleitet», schrieb der nun als ukrainischer Botschafter in London tätige General bei Facebook. Er bestätigte damit Medienberichte, nach denen die USA tiefer in den Krieg verwickelt sind als bekannt.

Dank der Unterstützung Großbritanniens sei der Stab im Sommer 2022 eingerichtet worden, führte er aus. Davor gab es Saluschnyj zufolge seit April ein Koordinationszentrum für die von den Verbündeten der Ukraine bereitgestellte Militärhilfe in Stuttgart. Dieses Zentrum sei wenig später nach Wiesbaden verlegt worden.

Saluschnyj reagierte mit seinem Beitrag auf einen Artikel von Ende März in der «New York Times» zur Rolle der USA nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vom Februar 2022. Demnach beschränkte sich das Bündnis nicht nur auf die Lieferung von Waffen und Geheimdienstinformationen, sondern beinhaltete auch die gemeinsame konkrete Planung ukrainischer Gegenoffensiven am Standort Wiesbaden.

Der General hatte das Oberkommando bis Februar 2024 inne, bis ihn Präsident Wolodymyr Selenskyj absetzte und nach Großbritannien als Botschafter entsandte. Moskau hatte der Führung in Kiew immer wieder vorgeworfen, eigentlich nur ein Instrument Washingtons zu sein. Russland bezeichnete den Konflikt als einen Stellvertreterkrieg der USA.