Bochum Total: 40 Jahre Musik umsonst und draußen

Das Programm ist auch im Jubiläumsjahr breit aufgestellt: Pop, Rock, Metal, Hip-Hop und Elektronik stehen ebenso auf dem Plan wie Comedy, Poetry und Literatur. Nach den Konzerten geht die Party auf verschiedenen Offstages weiter – zum Beispiel in der Trompete oder im Three Sixty. Neu in diesem Jahr ist die Festivalseelsorge: Geschulte Ansprechpersonen stehen bei Problemen zur Seite oder bieten einfach ein offenes Ohr. Damit alles reibungslos läuft, arbeiten laut Veranstalter rund 150 Menschen hinter den Kulissen – und verlegen dabei 25 Kilometer Kabel und Schläuche durch die Innenstadt. Kostenlose Großfestivals dieser Art sind heute selten – Bochum Total hält daran seit 40 Jahren fest.