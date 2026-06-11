Bochum Total: 40 Jahre Musik umsonst und draußen
Bochum Total feiert Jubiläum: Vom 2. bis 5. Juli steigt das Stadtfest in der Bochumer Innenstadt – und der Eintritt ist wie immer kostenlos. Aus einem kleinen Fest mit rund 1.000 Gästen im Jahr 1986 ist heute eines der größten kostenlosen Musikfestivals im Ruhrgebiet geworden.
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.06.2026 10:15
Das Programm ist auch im Jubiläumsjahr breit aufgestellt: Pop, Rock, Metal, Hip-Hop und Elektronik stehen ebenso auf dem Plan wie Comedy, Poetry und Literatur. Nach den Konzerten geht die Party auf verschiedenen Offstages weiter – zum Beispiel in der Trompete oder im Three Sixty. Neu in diesem Jahr ist die Festivalseelsorge: Geschulte Ansprechpersonen stehen bei Problemen zur Seite oder bieten einfach ein offenes Ohr. Damit alles reibungslos läuft, arbeiten laut Veranstalter rund 150 Menschen hinter den Kulissen – und verlegen dabei 25 Kilometer Kabel und Schläuche durch die Innenstadt. Kostenlose Großfestivals dieser Art sind heute selten – Bochum Total hält daran seit 40 Jahren fest.