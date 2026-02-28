Anzeige
Blutspende-Termine im März
Blutspende-Termine im März

Auch im März ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Mülheim wieder zur Blutspende auf. Wer gesund und mindestens 18 Jahre alt ist, kann damit Leben retten. 

Veröffentlicht: Samstag, 28.02.2026 08:00

Die Kliniken in Oberhausen und der Region West benötigen täglich rund 3500 Blutspenden – etwa für Operationen oder die Versorgung von Unfallopfern. Blutspenden helfen nicht nur anderen, sondern bieten auch den Spendern einen kleinen Gesundheitscheck. Vor der Spende werden Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und der Blutfarbstoffwert geprüft. Zusätzlich untersucht das Labor des DRK Spenden auf mögliche Infektionskrankheiten.


Die nächsten Blutspende-Termine:

  • 4. März, 16:30 bis 19:30 Uhr, Schule am Hexbachtal
  • 13. März, 08:30 bis 13:30 Uhr, Stadtverwaltung im „Altenhof“

Ein Termin kann hier reserviert werden. 

