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Blut gesucht: DRK zapft im Altenhof
© DRK Blutspendedienst West
Blutkonserven
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Blut gesucht: DRK zapft im Altenhof

Heute (29.04.) können Mülheimerinnen und Mülheimer von 15 bis 19 Uhr im Altenhof an der Althofstraße 9 Blut spenden. Das Rote Kreuz sucht dringend neue Spender – denn der Nachwuchs fehlt.

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.04.2026 03:12

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Jahrelang hielten ältere, treue Stammspender die Blutversorgung am Laufen. Doch viele können inzwischen aus gesundheitlichen Gründen kein Blut mehr spenden – und brauchen selbst immer öfter welches. Jüngere springen bislang zu selten ein, so das DRK. Wer spenden möchte: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein – eine obere Altersgrenze gibt es laut DRK seit November 2023 nicht mehr. Personalausweis mitbringen, vorher gut essen und trinken – die Spende selbst dauert nur fünf bis zehn Minuten. Danach gibt es einen kleinen Imbiss vom Roten Kreuz. Anmelden geht hier oder kostenlos unter 0800 11 949 11.

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