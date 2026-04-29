Blut gesucht: DRK zapft im Altenhof

Jahrelang hielten ältere, treue Stammspender die Blutversorgung am Laufen. Doch viele können inzwischen aus gesundheitlichen Gründen kein Blut mehr spenden – und brauchen selbst immer öfter welches. Jüngere springen bislang zu selten ein, so das DRK. Wer spenden möchte: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein – eine obere Altersgrenze gibt es laut DRK seit November 2023 nicht mehr. Personalausweis mitbringen, vorher gut essen und trinken – die Spende selbst dauert nur fünf bis zehn Minuten. Danach gibt es einen kleinen Imbiss vom Roten Kreuz. Anmelden geht hier oder kostenlos unter 0800 11 949 11.