Blindgängersuche auf altem Vallourec-Gelände
Ab Dienstag (13.1.) durchsucht der Kampfmittelbeseitigungsdienst das alte Vallourec-Gelände nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeiten sind Teil der Vorbereitung für den neuen CTP-Gewerbepark.
Veröffentlicht: Freitag, 09.01.2026 04:07
Die Experten wollen sicherstellen, dass sich keine Kampfmittel im Boden befinden. Das dient der Sicherheit von Arbeitern, Anwohnern und Kunden der umliegenden Geschäfte, sagt die Stadt. Eine Gefahr für Menschen bestehe während der Suchmaßnahme nicht. Die Abrissarbeiten auf dem Gelände an der Schützenstraße sind weitestgehend abgeschlossen. Dort soll der neue Gewerbepark entstehen. Solche Kontrollen sind bei Bauprojekten auf alten Industriegeländen üblich.
