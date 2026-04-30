Blindgänger: A3 und A40 werden gesperrt

Rund 300 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern um den Fundort müssen ihre Wohnungen bis 18 Uhr verlassen. Wer eine Unterkunft braucht, kann ab 17 Uhr die Gesamtschule Duisburg-Mitte an der Oranienstraße in Duissern aufsuchen. Die britische 250-Kilo-Bombe hat noch einen intakten Aufschlagzünder – das macht die Entschärfung besonders heikel.





Für die Sperrzone werden auch die Autobahnen A3 und A40 in dem Bereich gesperrt. Betroffen ist die A3 Richtung Arnheim ab dem Anschluss Wedau und in der Gegenrichtung ab dem Kreuz Oberhausen-West. Die A40 wird Richtung Venlo im Kreuz Kaiserberg gesperrt und in der Gegenrichtung ab dem Kreuz Duisburg. Das gilt ab ca. 18.30 Uhr. Autofahrer sollten den gesamten Bereich großräumig umfahren. Zusätzlich ist eine Güterbahnlinie betroffen, und auch der Schiffsverkehr auf der Ruhr wird unterbrochen. Wer ohnehin durch die laufenden Bauarbeiten an der Karl-Lehr-Brücke umleiten muss, sollte heute Abend besonders viel Zeit einplanen.