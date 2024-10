«Bin so dankbar» - Sängerin Nicole wird gerne 60 Jahre

Nohfelden (dpa) - Sängerin Nicole macht das Älterwerden nichts aus. «Ich bin so dankbar für jedes Jahr», sagte sie im saarländischen Nohfelden der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei froh, dass sie 60 Jahre alt werde. «Es gibt ja viele, die haben nicht dieses Glück.» Nach ihrer überstandenen Brustkrebserkrankung lebe sie heute viel bewusster. «Ich habe viel gelernt aus der Krankheit und vieles für mich jetzt anders gemacht: Ich gönne mir mehr.»

Auch ihren Fans rufe sie mit ihrem neuen Album «Carpe Diem» zu: «Genieße den Tag!», sagte sie. «Die wenigsten Leute machen sich bewusst: Das Leben ist endlich. Es kann morgen alles anders sein.» Ihr gehe es heute gesundheitlich «sehr gut», sagte Nicole, die am Freitag (25. Oktober) 60 Jahre alt wird. An den Brustkrebs, den sie im Sommer 2022 besiegt hatte, denke sie nur noch «ab und an». Sie hoffe, dass alles so gut weitergehe.

Die Sängerin hatte 1982 mit dem Song «Ein bisschen Frieden» für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Aufhören ist für sie noch kein Thema: «Jetzt freue ich mich erst mal auf meine Tournee», sagte die Saarländerin, die am 13. November in Plauen (Sachsen) startet. Das Programm sei auch für nächstes Jahr geplant. Und 2026 werde es «sehr wahrscheinlich» ein neues Album geben. Nicole hat bereits rund 30 Alben veröffentlicht und zig Millionen Tonträger verkauft.

«Es gibt keine Zufälle»

Auf ihre bisherige Karriere blicke sie «voller Demut und Dankbarkeit» zurück, sagte Nicole, die mit vollem Namen Nicole Seibert heißt. Alle Träume, die sie als Kind hatte, seien in Erfüllung gegangen. Sie sei überzeugt, dass alles im Leben vorbestimmt sei. «Es gibt keine Zufälle.» So sei es auch «Schicksal» gewesen, dass sie mit dem Lied «Ein bisschen Frieden» vor gut 40 Jahren beim ESC angetreten sei.

Sie habe damals bei der Vorauswahl noch einen weiteren Song mit dem Titel «Nur ein Lied» im Rennen gehabt und sich kurz vorher entscheiden müssen, welchen sie nehme. «Mein Bauch hat Ja zu "Ein bisschen Frieden" gesagt. Ich kann nicht sagen, warum. Ich wusste es einfach», sagte sie. Mit dem anderen Lied wäre sie nie dort gelandet, wo sie heute sei.

Erfolgssong bleibt aktuell

Nicole war die erste Musikerin, die 1982 für Deutschland den Grand-Prix-Sieg holte. Im englischen Harrogate sang sie sich als 17-Jährige im schwarz-weißen Pünktchenkleid mit weißer Gitarre in die Herzen von Millionen Zuschauern. Sie habe schon als kleines Mädchen Sängerin werden wollen - und ganz früh Akkordeon und Ballett gelernt. Der Sieg beim ESC war dann der Start einer großen Karriere.

Ihr Erfolgssong werde seine Aktualität nie verlieren. «Der Wunsch nach Frieden wird ewig in den Herzen der Menschen ungebrochen sein», sagte Nicole. Bei ihren Konzerten, bei denen «Ein bisschen Frieden» nie fehle, spüre sie immer «die besondere Magie», die das Lied habe. «Menschen im Publikum fassen sich plötzlich an der Hand und singen mit.» Sie bekomme da immer Gänsehaut. Nicole ist sich sicher: «Man wird das Lied noch auf den Lippen haben, da sind wir lange schon Geschichte.»