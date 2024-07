«Bin ich ein Auto?» - Cyndi Lauper stören Fragen nach Alter

Düsseldorf/New York (dpa) - Poplegende Cyndi Lauper (71) stören Fragen nach ihrem Alter. In einem Interview der «Rheinischen Post» sagte sie, die Frage danach komme häufig. «Es ist wie eine Box, in die man gesteckt wird, und dann haben die Menschen bestimmte Vorstellungen, wie man sich darin zu verhalten habe: In diesem Alter musst du das und das tun.»

Wenn Lauper nach ihrem Alter gefragt werde, antworte sie: «Was glaubst Du, was ich bin, ein Auto?» Es sollte um die Kunst gehen und nicht um das Alter. Die Frage danach sei Sexismus. «Alter ist eine Kategorie, die benutzt wird, um uns klein zu halten.»

Auch in ihrem Hit «Girls Just Want to Have Fun» aus dem Jahr 1983 habe sie Sexismus kritisiert: «Wenn Frauen Spaß haben wollen, werden sie schnell abgestempelt. Das ist bei Männern anders.»

Im Februar kommenden Jahres will Lauper mit ihrer «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour» für zwei Konzerte auch nach Düsseldorf und Berlin kommen. Der «Rheinischen Post» sagte sie, sie wolle danach auf keine großen Arena-Touren mehr gehen. Stattdessen wolle sie an einem Broadway-Musical arbeiten.