Billie Eilish kündigt Tour an - Vier Konzerte in Deutschland

Berlin (dpa) - US-Popstar Billie Eilish kommt im Mai 2025 für mehrere Konzerte nach Deutschland. Die 22-Jährige und der Veranstalter Live Nation kündigten ihre «Hit Me Hard and Soft»-Tour an. Die Welttournee startet demnach noch in diesem September in Kanada, der Abschluss ist für Juli 2025 in Irland geplant. Deutsche Zwischenstopps sind Hannover (2. Mai 2025), Berlin (9. Mai 2025) und Köln (29. und 30. Mai 2025).

Der allgemeine Ticketverkauf startet am Donnerstag, 2. Mai. Die Ankündigung auf dem Instagram-Account der Sängerin und Songwriterin sammelte innerhalb von einer Stunde mehr als eine Million Likes. Das gleichnamige Album wird am 17. Mai veröffentlicht, Singles sollen vorab nicht veröffentlicht werden.

Die Ausnahmekünstlerin erhielt im März bereits ihren zweiten Oscar. Als 17-Jährige hatte sie 2019 mit ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» die Charts gestürmt, 2021 folgte ihre zweite Platte «Happier Than Ever».