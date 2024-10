Billboard: Coldplay erstmals seit zehn Jahren wieder Erster

Berlin (dpa) - Coldplay stehen mit ihrem neuen Album zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder an der Spitze der US-Albumcharts. «Moon Music» stieg auf Platz eins der Billboard 200 ein, wie das gleichnamige US-Magazin berichtete. Die in London gegründete Band hatte es demnach zuletzt mit «Ghost Stories» ganz nach oben geschafft. Mit fünf Alben hätten die Musiker bereits die US-Albumcharts angeführt.

«Moon Music» ist das zehnte Studioalbum von Coldplay - und laut Frontmann Chris Martin das vorvorletzte. Die Band eroberte auch in Deutschland die Chartspitze. «Deutschlands Musikfans sind mondsüchtig», hieß es am Freitag in einer Mitteilung der GfK Entertainment, die die offiziellen deutschen Charts ermittelt.