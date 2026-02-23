Bill Kaulitz öffnet Hollywood-Haus für Architekturmagazin

München/Los Angeles (dpa) - Bill Kaulitz hat dem Architekturmagazin «AD Architectural Digest Germany» Zugang zu seinem frisch renovierten Haus in den Hollywood Hills gewährt. Es handelt sich um einen Bungalow, der ursprünglich vom Architekten Frank Lloyd Wright Jr. entworfen wurde. Für den «Tokio-Hotel»-Sänger ist das frisch renovierte Zuhause in Los Angeles ein wichtiger Gegenpol zum Leben in der Öffentlichkeit, wie er dem Magazin sagte: «Ich liebe die Anonymität.»

Laut Magazin waren über 100 Baufirmen und Spezialisten an der Renovierung beteiligt. Zu sehen sind die Einblicke in das Haus in der Märzausgabe des Magazins.