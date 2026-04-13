Bildungsportal für Mülheim komplett überarbeitet

Neu ist eine eigene Rubrik für Menschen ab 25 Jahren mit Angeboten bis ins Seniorenalter. Außerdem gibt es jetzt einen Bereich, der alle Bildungseinrichtungen der Stadt von der Kita bis zur VHS übersichtlich auflistet. Wer neu nach Mülheim gezogen ist, findet das Portal jetzt auch über die mehrsprachige Integreat-App. Eine neue Aktuelles-Rubrik zeigt anstehende Veranstaltungen und Workshops auf einen Blick. Das Portal richtet sich vor allem an Fachkräfte und Einrichtungen, die Angebote für Familien in den Stadtteilen bekannt machen wollen, heißt es von der Stadt in einem Bericht an die Politik.



