«Bild»: Uli Hoeneß bei Golf-Event in Klinik eingeliefert

München (dpa) - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) ist laut einem Bericht der «Bild» in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Zeitung am Abend schrieb, habe der langjährige Manager des Fußball-Rekordmeisters am Samstag an einem Golf-Benefizturnier bei Bonn teilgenommen. Dort sei er dann am frühen Abend mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es Hoeneß aber inzwischen wieder gut, er sei in sein Hotel zurückgekehrt. Der Sender Sport1 berichtete von einem insgesamt harmlosen medizinischen Zwischenfall. Von dem langjährigen Boss der Bayern oder dem Verein gab es zunächst keine Reaktion.