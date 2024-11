«Bild»: Torwart Neuer bricht Bayern-Training ab

München (dpa) - Manuel Neuer (38) hat der «Bild» zufolge das Training beim FC Bayern München abgebrochen. Der langjährige Nationaltorwart machte sich zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) demnach noch mit Ersatzkeeper Daniel Peretz sowie zwei Nachwuchstorhütern warm. Anschließend habe Neuer auch noch das Mannschaftstraining unter Trainer Vincent Kompany mit den restlichen Feldspielern begonnen. Der Bayern-Kapitän ging danach aber vorzeitig zurück in den Kabinentrakt. Gründe wurden in dem Bericht nicht genannt.

Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor. Der FC Bayern veranstaltet am Donnerstag (10.00 Uhr) seine Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Augsburg. Dort wird Kompany auch Fragen zum Weltmeister-Torwart von 2014 beantworten können.

Der «Bild» zufolge fehlte auch Neuers erster Vertreter Sven Ulreich (36) am Dienstag und Mittwoch im Mannschaftstraining. Sollten beide tatsächlich ausfallen, würde Peretz im Tor stehen. Der 24-Jährige verzeichnete zuletzt in der Nations League mit Israel gegen Frankreich (0:0) und Belgien (1:0) zwei Partien ohne Gegentor.