Biathletinnen im Massenstart in Oslo ohne Top-Ten-Platz

Deutschlands Biathletinnen zeigen sich im Massenstart am Holmenkollen schwach. Sophia Schneider schafft es nur auf Platz 18. Der Sieg in Oslo geht überraschend an eine Schweizerin.

© Terje Bendiksby/NTB/dpa