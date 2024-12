Biathletin Grotian feiert ersten Weltcupsieg vor Preuß

Le Grand-Bornand (dpa) - Biathletin Selina Grotian hat beim Jahresfinale in Le Grand-Bornand ihren ersten Weltcup-Sieg der Karriere gefeiert und mit Franziska Preuß für den ersten deutschen Doppelerfolg seit März 2020 gesorgt. Die erst 20 Jahre junge Grotian setzte sich bei Regen und Schneefall im Massenstart trotz einer Strafrunde mit 12,7 Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin durch.

Die leicht angeschlagene Preuß, die Zweite im Sprint und Siegerin in der Verfolgung geworden war, blieb fehlerfrei, konnte aber auf der Schlussrunde nicht mehr dagegen halten. Dennoch baute die 30-Jährige, die in der Form ihres Lebens ist, die Führung im Gesamtweltcup aus. Dritte wurde die Slowakin Paulina Batovska Fialkova.

Damit beendeten die Schützlinge von Disziplintrainer Kristian Mehringer das erste Saisondrittel mit neun Podestplätzen - herausragend waren die zwei Erfolge von Preuß und das Siegdebüt für Grotian. Sie hatte tags zuvor in der Verfolgung noch großes Pech gehabt, als sie in einer Abfahrt der ersten Runden ihren rechten Ski verlor und am Ende als 14. ins Ziel kam.

Nach den gesundheitsbedingten Absagen von Vanessa Voigt (27) und Julia Tannheimer (19) waren nur Grotian und Preuß für Deutschland am Start.