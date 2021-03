BGH urteilt zu Extra-Gebühr beim Online-Bezahlen

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet am Donnerstag, ob Unternehmen ihren Kunden für Online-Bezahlungen per Paypal oder Sofortüberweisung eine Extra-Gebühr aufbrummen dürfen.

